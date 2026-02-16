El Colegio de Enfermeros pide más medidas de seguridad tras el asesinato machista en el centro de salud de Benicàssim
Se personarán como acusación particular en el juicio
CSIF también pide más refuerzo de vigilancia contra las agresiones
El Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón (Coecs) ha reclamado este lunes a la Administración "medidas de seguridad urgentes que impidan el acceso con armas a los centros de salud y al hospital".
Lo han afrimado así después del asesinato de carácter machista que ha ocurrido este lunes en el Centro de Salud de Benicàssim, donde Ana S., de 65 años, ha muerto presuntamente asesinada a manos de su exmarido. Este varón, de unos 70 años, ha acudido al lugar de trabajo de la víctima, donde la ha encontrado, y la ha matado de varias puñaladas.
Acusación particular
Asimismo, desde el Colegio Oficial han comunicado que se personarán "como acusación particular" en el proceso judicial por la muerte violenta de su compañera de profesión.
Si bien este asesinato ha sido un caso de violencia de género, los médicos y enfermeros llevan largo tiempo luchando de manera paralela por la mejora de la seguridad en sus lugares de trabajo ante el aumento de las agresiones por parte de pacientes.
"También ponemos a disposición de los profesionales afectados nuestro servicio de asistencia psicológica", han agregado en un comunicado en sus redes sociales.
Misma reclamación desde CSIF
El sindicato CSIF también ha exigido "más seguridad en los centros de salud y protocolos específicos en las administraciones, tras el asesinato de una enfermera en Benicàssim"
"Desde nuestra organización trasladamos nuestra solidaridad con familiares y compañeras y exigimos más seguridad y vigilantes permanentes en los centros de salud para evitar que se produzcan este tipo de sucesos", han incidido.
El autor, detenido
El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.
Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.
