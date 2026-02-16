À Punt pone en marcha una batida solidaria para localizar a Manuel Navarro en Alfondeguilla

El programa À Punt et busca del canal público valenciano À Punt hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en una batida organizada para localizar a Manuel Navarro, desaparecido el 25 de octubre de 2025 en Alfondeguilla. Se trata de una iniciativa sin precedentes a nivel nacional, ya que es la primera vez que una televisión pública impulsa una acción de estas características con coordinación profesional y autorización oficial.

Manuel Navarro, de 62 años, salió aquel día de octubre a pasear por la montaña y no volvió. Se trata de una persona vulnerable, ya que después de un accidente sufre ausencias psicológicas que podrían haberlo desorientado.

El cartel de la búsqueda impulsada por el programa 'À Punt et busca' / Mediterráneo

La triangulación de su teléfono móvil sitúa la última señal en un punto concreto de la Sierra de Espadán, cerca de la Nevera de Chóvar, una zona que todavía no ha sido peinada. Aunque este dato no confirma que se encuentre allí, sí permite delimitar el área de investigación y organizar un dispositivo amplio y seguro.

Desde À Punt, explican que no siempre se puede hacer una batida. En este caso se cumplen las condiciones concretas que la hacen viable: la triangulación del teléfono mòvil sitúa la última señal de Manuel en un punto concreto, la desaparición no presenta indicios delictivos y por tanto no se contaminarían las pruebas ni se interferiría en una investigación penal.

Además, no se ha hecho antes porque se ha esperado a que mejoraran las condiciones meteorológicas y finalizara la temporada de caza del jabalí para evitar riesgos a los participantes. Y hacer el la batida no garantiza encontrar la persona desaparecida en el punto señalado.

Juan Nieto y Mireia Linares, presentadores del programa 'À Punt et busca' que ha puesto en marcha esta iniciativa. / Mediterráneo

La batida cuenta con la autorización de la Guardia Civil y estará dirigida operativamente por la Unidad Canina de Búsqueda, Salvamento y Rescate de Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Alfondeguilla. Profesionales especializados planificarán las rutas, coordinarán los grupos y velarán por la seguridad de los participantes. El dispositivo incluirá también perros adiestrados en detección y medios técnicos como drones.

La iniciativa no sustituye la investigación oficial sino que la complementa. Además da respuesta al llamamiento público de Antonia, madre de Manuel, de 82 años, que pide ayuda para encontrar a su hijo y que está poniendo en peligro su vida porque va cada día al paraje donde desapareció Manuel para buscarlo con el peligro que eso comporta.

La batida ofrece una alternativa organizada y segura, evitando que continúe buscándolo sola y exponiéndose a riesgos innecesarios.

Participación voluntaria

La convocatoria está abierta a la ciudadanía, pero el programa y las autoridades insistien en que “no se trata de un paseo por la montaña”.

Las personas que participan tienen que estar en buen estado físico e ir correctamente equipadas para andar durante varias horas. Es obligatorio llevar chaleco reflectante, ropa adecuada y móvil cargado; se recomienda también bastón de montaña, silbato, agua y alimentación ligera.

Todos los voluntarios tendrán que pasar por el lugar de mando avanzado, situado en la Casa de la Cultura de Alfondeguilla, tanto al inicio como al final de la jornada. La búsqueda se ser realizará en grupos y bajo la supervisión directa de los equipos profesionales. Cada participante tendrá que firmar un documento de exención de responsabilidad y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad.