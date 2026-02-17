Accidente en Castelló: Un camión de gasoil vuelca en el acceso sur a la AP-7
El vehículo ha perdido el control y se han desplazado hasta el lugar de los hechos Bomberos y Policía Nacional
Un camión que transportaba gasoil ha volcado este martes en el término municipal de Castelló. Ha sido sobre las 17.00, en la rotonda sur de acceso a la autopista AP-7, cuando el vehículo ha perdido el control y ha sufrido el accidente.
El suceso se ha producido en el punto kilométrico 433.4 de esta vía, lo que ha provocado que se cortara un carril de circulación. Esto ha conllevado problemas de circulación y embotellamientos durante el tiempo que se han desarrollado los trabajos para que el camión siniestrado fuera retirado de la autopista.
Desde el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, han informado de que no se han producido heridos y que tampoco ha habido escape de combustible. Hasta el lugar de los hechos, además de los agentes de la Benemérita, se han trasladado efectivos de los Bomberos de Castelló y de la Policía Nacional. También se han desplazado dos patrullas de la Policía Local de Castelló para colaborar en la regulación del tráfico.
Las grúas han trabajado en la retirada del camión del lugar los hechos. Finalmente, han podido trasladar el vehículo y se ha recuperado la normalidad en el tránsito en la AP-7 a su paso por Castelló.
