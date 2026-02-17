Detenido un matrimonio por robar en Castellón: la mujer sustraía joyas mientras limpiaba y las vendía junto a su marido
Los detenidos vendían las joyas sustraídas en establecimientos de compra-oro de la provincia y en Rumanía
La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, un matrimonio residente en Catí, como presuntos autores de varios delitos de hurto en interior de vivienda en Vinaròs.
La investigación fue llevada a cabo por la Guardia Civil de Vinaròs y se inició tras detectar varias joyas vendidas por los presuntos autores que presentaban inscripciones y características que no guardaban relación con los vendedores.
Tras diversas gestiones, los investigadores lograron contactar con varias personas de Catí que tenían en común haber contratado a la mujer detenida para realizar labores de limpieza en sus domicilios.
Las comprobaciones permitieron determinar que, aprovechando el acceso a las viviendas por motivos laborales, la mujer sustraía joyas y objetos de valor que posteriormente eran vendidos, junto con su marido, tanto en la provincia como en Rumanía. Con el fin de dificultar su identificación, facilitaban datos diferentes en el momento de realizar las ventas.
Investigación laboriosa
La investigación resultó especialmente laboriosa, ya que parte de las joyas sustraídas pertenecían a personas fallecidas y eran conservadas por sus familiares en los domicilios y tenían un elevado valor sentimental.
Como resultado de las gestiones practicadas, parte de los efectos sustraídos han podido ser recuperados y ya devueltos a sus legítimos propietarios. Finalmente, los agentes se desplazaron hasta Catí, donde procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de varios delitos de hurto en interior de vivienda.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia del Partido Judicial de Vinaròs
