Directo: Dos mujeres y una niña de 12 años asesinadas en Castellón en 48 horas

La enfermera recibe el ataque brutal de su expareja en el centro de salud de Benicàssim

Vídeo: Benicàssim realiza un minuto de silencio por el asesinato de Ana Sorribas

Castellón

Castellón vive una semana negra tras confirmarse el primer asesinato machista del año. La violencia volvió a golpear de lleno en un espacio cotidiano, dejando consternación en la sociedad castellonense y reabriendo el debate sobre la protección y la prevención ante esta lacra.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

