Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

Los cádaveres han sido hallados en una vivienda cercana al Ayuntamiento de Xilxes. / / Pablo Ramón Ochoa

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las vícticmas son sordomudos.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

En Directo

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local. Más información en este enlace. Galería de imágenes: Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años / Pablo Ramón

Benicàssim recuerda con lágrimas y rabia a Ana La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, han encabezado un sentido minuto de silencio por una de las enfermeras más queridas del municipio: decenas de compañeros del centro de salud y también otros tantos pacientes suyos, se han sumado al acto con dolor. Las lágrimas desconsoladas de muchas de sus compañeras del centro han marcado una jornada que 24 horas antes no podían imaginar estar viviendo. Toni Losas

Vicente, expareja y autor de la agresión El presunto asesino es Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló. Según las fuentes, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes por violencia de género entre ambos. La víctima no habría comunicado en el trabajo ninguna situación de violencia machista. Eva Bellido

Ana, una enfermera al borde de la jubilación La víctima, Ana S., de 65 años, era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación. Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim.