Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años
La Guardia Civil investiga el crimen después de que se hayan hallado los cuerpos en una casa cerca al Ayuntamiento de la localidad
Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.
Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.
La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las vícticmas son sordomudos.
Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.
La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años
Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.
Benicàssim recuerda con lágrimas y rabia a Ana
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, han encabezado un sentido minuto de silencio por una de las enfermeras más queridas del municipio: decenas de compañeros del centro de salud y también otros tantos pacientes suyos, se han sumado al acto con dolor.
Las lágrimas desconsoladas de muchas de sus compañeras del centro han marcado una jornada que 24 horas antes no podían imaginar estar viviendo.
Vicente, expareja y autor de la agresión
El presunto asesino es Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló. Según las fuentes, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes por violencia de género entre ambos.
La víctima no habría comunicado en el trabajo ninguna situación de violencia machista.
Ana, una enfermera al borde de la jubilación
La víctima, Ana S., de 65 años, era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación.
Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim.
Asesinato machista en Benicàssim
La mañana del 16 de febrero era casi como cualquier otra en el centro de salud de Benicàssim. Había huelga de médicos y los pacientes estaban siendo atendidos por los profesionales que habían decidido acudir a trabajar. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir minutos después.
Ese día quedará marcado en negro en la provincia: en el interior del ambulatorio se produjo el primer asesinato machista del año en Castellón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos