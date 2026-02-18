Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico

Un trabajador de una empresa de Onda ha sufrido este miércoles un accidente laboral en su puesto de trabajo, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias en Castellón (CICU).

El varón afectado, de 53 años, ha quedado con su pierna en estado "catastrófico", de acuerdo con los servicios médicos que lo han examinado al llegar al lugar para asistirlo.

Incidente con una máquina

El aviso había entrado en el CICU a las 14.30 horas y en él se especificaba que una máquina había cogido un pie a un trabajador y le había producido este terrible politraumatismo que compromete seriamente su pierna.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado y una unidad de Soporte Vital Básico, que se lo ha llevado evacuado en la SAMU aérea al Hospital Intermutual de Levante de San Antonio de Benagéber, en la provincia de Valencia.