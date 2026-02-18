El alcalde de Xilxes confirma que el detenido rompió la orden de alejamiento: "Cada uno tiene su temperamento"

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha ampliado este miércoles sus declaraciones sobre el doble asesinato ocurrido en la localidad y ha señalado que la investigación sigue en manos de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local.

Según ha explicado, el padre -actualmente detenido- le comunicó a través de WhatsApp que habría recibido unas imágenes, motivo por el que decidió romper la orden de alejamiento que tenía vigente. “Es lo que el hombre me explicó, que he trasladado a la Guardia Civil”, ha afirmado el primer edil. La propia Guardia Civil ha confirmado que dicha orden de alejamiento estaba en vigor en el momento de los hechos.

El alcalde también ha detallado que desde el Ayuntamiento se han puesto a disposición de los investigadores las cámaras de videovigilancia municipales. Las fuerzas de seguridad han revisado las imágenes, están realizando copias de seguridad y se las han llevado para analizar si existe algún indicio sobre quién pudo entrar en la vivienda.

Minguet ha insistido en que se trata de “una buena familia”, aunque ha reconocido que habían tenido alguna riña. “Los sordos se expresan a chillidos a veces. Cada uno tenemos un temperamento. Mientras no se demuestre lo contrario hay que respetar la inocencia”, ha señalado.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del crimen.