Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención hombre XilxesVersión hombre XilxesFrase asesino BenicàssimLiquidación azulejeraMural RobePrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Consternación en la asociación de personas sordas de Castellón por el doble asesinato de Xilxes: "Recordaremos a Noemí por su carácter afectuoso y su sonrisa constante"

María José y Noemí, la madre e hija asesinadas por el exmarido y padre, eran usuarias del centro Aspas.

La asociación guarda un minuto de silencio y emite un comunicado en el que expresa su dolor por el crimen.

ASPAS Castellón ha guardado un minuto de silencio en memoria de María José y Noemí.

ASPAS Castellón ha guardado un minuto de silencio en memoria de María José y Noemí. / Mediterráneo

Miguel Agost

Miguel Agost

Castelló de la Plana

El Centro ASPAS Castellón (Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Castellón) ha celebrado este miércoles al mediodía una concentración como muestra de condena y duelo por el asesinato ocurrido en Xilxes, en el que han perdido la vida una madre y su hija, ambas vinculadas a la entidad.

Desde ASPAS Castellón han querido manifestar públicamente su más firme condena ante este terrible crimen que ha conmocionado a la provincia de Castellón. Las víctimas formaban parte activa del centro: María José, la madre (47 años), era persona con discapacidad auditiva y utilizaba la lengua de signos, así como participaba en el programa de empleo de la asociación, al igual que el exmarido, detenido por el doble asesinato. La hija, Noemí (12 años), acudía al servicio de logopedia.

Durante la concentración, representantes de la entidad han guardado un minuto de silencio en su memoria, en un acto cargado de emoción y respeto. Desde la asociación han expresado su más profundo dolor y han trasladado todo su apoyo y cariño a los familiares y personas allegadas.

Noticias relacionadas y más

ASPAS Castellón ha querido recordar especialmente a la pequeña Noemí por su carácter afectuoso, su sonrisa constante y el cariño que siempre transmitía a quienes la rodeaban, dejando una huella imborrable en el centro.

En Directo
Ver más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents