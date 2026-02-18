Detenido el exmarido y padre de la mujer y niña asesinadas en Xilxes como presunto autor del crimen
La delegada del Gobierno ha destacado la labor de la Guardia Civil en una investigación "exhaustiva" y "en tiempo récord"
El exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes ha sido detenido como presunto autor de los hechos, ha anunciado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Unas horas antes, había sido arrestado por quebrantar una orden de alejamiento.
Las víctimas son María José Bou, de 47 años, y su hija, cuyos cuerpos sin vida estaban en su casa, próxima al Ayuntamiento de la localidad y al retén de la Policía Local.
Investigación "exhaustiva y en tiempo récord"
La delegada del Gobierno de la Comunitat, Pilar Bernabé, ha confirmado la detención del marido y padre de las dos mujeres por presunto doble homicidio y ha señalado que pasará a disposición judicial, probablemente entre este miércoles y mañana jueves. Preguntada sobre las circunstancias de los hechos, Bernabé ha manifestado: "Estamos en en plena investigación y no podemos interferir en una investigación que está siendo exhaustiva y en un tiempo récord".
En ese sentido, ha querido transmitir "todo mi reconocimiento al trabajo que la Guardia Civil viene desarrollando en las últimas horas. Ha sido una investigación por parte de la Guardia Civil muy exhaustiva y muy profesional". También ha querido transmitir: "Toda mi consideración, toda mi solidaridad con los familiares y amigos de y amigas de de las dos mujeres, de la niña de 12 años y de su madre, con todo el pueblo de Xilxes".
Condena al "terrorismo contra las mujeres"
Bernabé ha transmitido, su "más rotunda condena a la violencia machista, a un asesinato insoportable y a una situación terrible". "Toda esta sociedad y toda la sociedad en su conjunto debe de manera unánime condenar un terrorismo que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo", ha incidido.
Bernabé ha confirmado que madre hija estaban dentro del sistema de protección a las víctimas de violencia de género Viogén y que se han trasladado a la delegación del gobierno contra la violencia de género los hechos, que ya se están estudiando y analizando y se tomarán las determinaciones oportunas en las próximas horas.
ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- Interrogan al marido tras hallar degolladas a su exmujer y su hija de 12 años en su domicilio de Xilxes
- Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
- Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes
- Dos siglos de historia quebrados por el viento en un pueblo de Castellón
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Xilxes: 'El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo