Educación activa el protocolo de acompañamiento emocional en el centro de la menor fallecida en Xilxes

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha activado el protocolo de intervención en crisis, con el objetivo de acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios la menor de 12 años que fue hallada este martes muerta de forma violenta junto con su madre de 47 años en una vivienda de la calle Cova Santa, en pleno centro de Xilxes.

Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Conselleria de Educación ha puesto en marcha, de manera urgente, la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia, a través de la Dirección Territorial de Castellón y el Servicio de Inspección.

En este sentido, dos orientadores de la UEO se tan trasladado al centro desde primera hora de la mañana de este miércoles 18 de febrero para asesorar sobre las acciones a llevar para acompañar de la mejor forma posible a la comunidad educativa de la menor.

Acogimiento emocional

En este primer día los trabajos se centrarán especialmente en generar espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado. Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro a disposición del alumnado y el resto de la comunidad educativa.

Asimismo, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

Acto de despedida

Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de ventilación emocional conducidos por personal del propio centro. Finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.

Condolencias

Desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Luis Vives de Xilxes, donde estudiaba sexto de Primaria la menor, han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. "Desde el AFA Xilxes queremos expresar nuestro más profundo y sincero pésame por el fallecimiento de nuestra querida alumna y de su madre. La pérdida de ambas nos llena de una inmensa tristeza y deja un vacío difícil de expresar con palabras. Hoy toda nuestra comunidad educativa se une en el dolor, acompañando con el corazón a su familia, amistades y personas cercanas en estos momentos tan duros", han manifestado en su cuenta de Facebook, donde han colgado un crespón negro.

"Nuestra alumna siempre formará parte de nuestro colegio, de sus aulas, de sus juegos y de los recuerdos compartidos con sus compañeros y compañeras. Su madre permanecerá en nuestra memoria como parte esencial de esta comunidad que construimos entre todas y todos. Desde el AFA Xilxes queremos trasladar nuestro cariño, apoyo y solidaridad a su familia. Nos ponemos a su disposición para todo aquello que puedan necesitar. Descansen en paz. Siempre estarán en nuestros corazones", han concluido.