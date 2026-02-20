Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes

Abdelkader B., el exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes, ya está en los juzgados de Vila-real para declarar por el crimen. El doble asesino machista ha llegado en una furgoneta de la Guardia Civil y en la entrada en los juzgados le esperan un grupo de personas para recriminarle sus acciones.

Vídeo: Entrada de Abdelkader B. a los Juzgados de Vila-real / Manolo Nebot

El hombre fue arrestado tras el hallazgo sin vida de ambas víctimas en su vivienda de Xilxes y la investigación ha seguido su curso hasta el punto que la Guardia Civil encuentró ayer el móvil en la habitación que Abdelkader B. tenía alquilada en Benicalap, desde donde envió los mensajes con las fotos de las víctimas degolladas dos días después del doble crimen.

El presunto asesino, que en la jornada de ayer seguía sin querer colaborar, pintó en negro una esvástica, mal hecha, y un segundo símbolo nazi en la pared del cuarto de María José.