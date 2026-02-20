Violencia machista
Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes
El ex marido y padre, respectivamente, de la mujer y la niña de 12 años acuchilladas y degolladas dará su versión de los hechos
Abdelkader B., el exmarido y padre de la mujer y la menor de 12 años cuyos cadáveres fueron hallados degollados en una vivienda de Xilxes, ya está en los juzgados de Vila-real para declarar por el crimen. El doble asesino machista ha llegado en una furgoneta de la Guardia Civil y en la entrada en los juzgados le esperan un grupo de personas para recriminarle sus acciones.
El hombre fue arrestado tras el hallazgo sin vida de ambas víctimas en su vivienda de Xilxes y la investigación ha seguido su curso hasta el punto que la Guardia Civil encuentró ayer el móvil en la habitación que Abdelkader B. tenía alquilada en Benicalap, desde donde envió los mensajes con las fotos de las víctimas degolladas dos días después del doble crimen.
El presunto asesino, que en la jornada de ayer seguía sin querer colaborar, pintó en negro una esvástica, mal hecha, y un segundo símbolo nazi en la pared del cuarto de María José.
ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
