Los bomberos extinguen un incendio en una vivienda de la Puebla de Arenoso
El fuego ha calcinado una habitación de una casa en la pedanía de los Cantos
El Consorcio de Bomberos de Castelló ha extinguido un incendio en una vivienda ubicada en los Cantos, una pedanía de la Puebla de Arenoso. Según explicaron fuentes de este cuerpo, la combustión se produjo después de se encendiera un montón de leña, situado en el exterior de la casa. El fuego se introdujo en el interior a través de una ventana y calcinó una habitación de la vivienda.
Los hechos sucedieron pasadas las 18.00 horas y han participado dos dotaciones del parque del Alto Palancia. Además, se ha sumado una unidad de los bomberos forestales de la Generalitat para ocuparse del fuego en la madera.
Sobre las 19.00 horas, ya se había declarado extinguido el incendio y los efectivos desplegados se retiraron.
- Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
- Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
- Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
- María José y Noemí llevaban entre 36 y 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen
- Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
- Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
- Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal