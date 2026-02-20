Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos extinguen un incendio en una vivienda de la Puebla de Arenoso

El fuego ha calcinado una habitación de una casa en la pedanía de los Cantos

Los bomberos han actuado en este fuego en la Puebla de Arenoso.

Los bomberos han actuado en este fuego en la Puebla de Arenoso. / SIAB

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

El Consorcio de Bomberos de Castelló ha extinguido un incendio en una vivienda ubicada en los Cantos, una pedanía de la Puebla de Arenoso. Según explicaron fuentes de este cuerpo, la combustión se produjo después de se encendiera un montón de leña, situado en el exterior de la casa. El fuego se introdujo en el interior a través de una ventana y calcinó una habitación de la vivienda.

El incendio ha calcinado parte de la vivienda ubicada en los cantos.

El incendio ha calcinado parte de la vivienda ubicada en los cantos. / SIAB

Los hechos sucedieron pasadas las 18.00 horas y han participado dos dotaciones del parque del Alto Palancia. Además, se ha sumado una unidad de los bomberos forestales de la Generalitat para ocuparse del fuego en la madera.

Sobre las 19.00 horas, ya se había declarado extinguido el incendio y los efectivos desplegados se retiraron.

