Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules

Cuando faltaban pocos minutos para las nueve de la mañana, la calle Santa Natalia de Nules ha visto alterado su trasiego habitual recién iniciada la mañana de este viernes como consecuencia de un doble atropello.

Según han explicado testigos, dos menores, un chico y una chica, que podrían ser hermanos, han sido embestidos por un vehículo cuando cruzaban un paso de peatones.

Testigos relatan que como consecuencia de la embestida, los dos menores «han volado varios metros», antes de impactar en el suelo. El chico, según explican, se ha incorporado de inmediato, pero la chica habría quedado inconsciente sobre el asfalto, aunque se ha restablecido poco después.

Trasladados al Hospital de la Plana

La primera asistencia que han recibido ha sido de los mismos testigos, que se han encargado de llamar al 112. Desde Emergencias confirman que los sanitarios han atendido a dos menores que han sido trasladados al Hospital de la Plana de Vila-real «para observación».

Aunque a la gente que ha visto lo sucedido les preocupaba que a la chica le pudiera haber pasado algo grave, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) precisan que el traslado se ha realizado en una ambulancia convencional.

Posible deslumbramiento

La conductora que se ha visto implicada en el atropello podría haber sufrido un deslumbramiento, lo que provocaría que no viera a los menores mientras cruzaban el paso de peatones, según han apuntado fuentes municipales, que precisan que la chicha, de 16 años, podría tener una pierna rota. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Por la hora y la zona en la que ha pasado, podían ir en dirección del CEIP Cervantes / Mònica Mira

Los mismos testigos consultados no han sabido precisar la edad exacta de las dos víctimas, pero apuntaban a que por la hora y la zona en la que ha pasado, podían ir en dirección del CEIP Cervantes, que está a pocos metros del lugar del accidente.

Cuando se ha producido el suceso, sobre las nueve de la mañana, es la hora de entrada en los centros escolares, y de hecho, algún menor ha llegado tarde a clase, porque el atropello ha paralizado el tráfico en la zona, momentáneamente.