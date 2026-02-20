Fallece un hombre de 57 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de Castelló

Un hombre de 57 años ha fallecido este viernes por la mañana tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la plaza Borrull de Castelló, frente a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El aviso se ha recibido a las 8.45 horas, alertando de que una persona se encontraba desvanecida en la vía pública. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de la Policía Local de Castellón (PLCS), cuyos agentes han comprobado que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria e inmediatamente han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Una hora de RCP

Los efectivos policiales han continuado con las labores de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se han hecho cargo de la asistencia. Pese a los esfuerzos realizados durante aproximadamente una hora, no se ha podido revertir la situación y finalmente se ha confirmado el fallecimiento.

Posteriormente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se han personado en el lugar y se han hecho cargo de las diligencias correspondientes.