Imponente actuación de los bomberos en el Hospital Provincial de Castellón

El entorno del Hospital Provincial de Castellón ha acogido este viernes un imponente despliegue de bomberos que ha despertado la atención de muchos pacientes y vecinos que transitaban por la zona.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han participado en una intervención derivada de los efectos del viento huracanado que azotó a la provincia el pasado sábado y que llevó a activar incluso la alerta meteorológica roja.

Sin daños personales

Los trabajos, en concreto, se han centrado en retirar desde la calle Pare Jofre parte de un árbol de grandes dimensiones que había resultado dañado por el viento y se había desprendido sobre otro. Desde el centro hospitalario han confirmado que ninguna persona se ha visto afectada por el incidente y la actividad habitual se ha desarrollado con normalidad.

La actuación, no obstante, resultaba necesaria para minimizar el riesgo. Según han precisado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, se han desplegado dos grúas de gran tonelaje y miembros de la Unidad de Maquinaria y Logística (UML) para desbrozar con seguridad el ejemplar dañado, que se encontraba en un jardín interior del centro.