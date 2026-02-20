La jueza decreta prisión provisional para el detenido por el doble crimen de Xilxes

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de los crímenes de su ex compañera sentimental y de la hija menor de ambos en la localidad castellonense de Xilxes.

El arrestado, que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio/asesinato y quebrantamiento de condena, en una causa en la que se mantiene bajo secreto de las actuaciones, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Antecedente por violencia de género

El investigado tiene antecedentes por violencia de género y ya fue condenado en febrero de 2025, en el marco de un juicio rápido celebrado el día 28 de ese mes por conformidad de las partes.

El propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (ahora Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real) le impuso, como autor de un delito de coacciones del artículo 172.2 del Código Penal, 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

Además, como autor de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género del artículo 153.1 y 3 del Código Penal le condenó a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

La jueza que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros, en concepto de responsabilidad civil.

La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba por tanto en vigor hasta octubre de 2027.

El asesino machista de Xilxes escondió el teléfono de su exmujer en su piso de València Abdelkader B., ex marido y padre, respectivamente, de la mujer y la niña de 12 años acuchilladas y degolladas en su piso de la calle Cova Santa de Xilxes entre la noche del domingo y la madrugada del lunes ya no tiene escapatoria. El doble asesino machista no solo se llevó consigo el teléfono de su exesposa, María José Bou, de 48 años, para enviar mensajes a varios de sus contactos con fotos de los cuerpos de ambas víctima, sino que los mandó casi 48 horas después de cometer los crímenes y desde una ubicación muy concreta, la habitación que tenía alquilada en el tercer piso del número 11 de la calle El Sauce, en el barrio de Benicalap de València. Completa la información pinchando aquí

El presunto autor del crimen de Xilxes pasará a disposición judicial en Vila-real Abdelkader B., detenido como presunto autor del asesinato de su mujer y de su hija en Xilxes, pasará este viernes a disposición judicial a las 9.00 horas en los juzgados de Vila-real. El hombre fue arrestado tras el hallazgo sin vida de ambas víctimas en su vivienda de Xilxes, en un caso que se investiga como presunto crimen machista. La investigación continúa abierta.

La Guardia Civil busca el arma del crimen en el piso del asesino de Xilxes Abdelkader B., que dejó en la casa vestigios que le incriminan, se niega a confesar tras ser detenido por matar a su ex mujer y a su hija de 12 años. La Guardia Civil ha trasladado al detenido por el doble crimen machista desde el calabozo de Castelló hasta la vivienda donde residía ubicada en la calle Sauce del barrio de Benicalap para proceder al registro del domicilio. Completa la información pinchando aquí.