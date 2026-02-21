Los bomberos actúan en un accidente de tráfico con dos personas atrapados en Betxí

La Dirección General de Tráfico ha informado este sábado de un accidente la CV-10, a su paso por el término municipal de Betxí, que se ha producido sobre las 18.30 El Consorcio Provincial de Bomberos ha explicado que han estado implicados al menos tres vehículos y uno de ellos ha volcado. Además, desde la Guardia Civil, se ha confirmado que ha habido heridos, pero no se ha precisado el número ni su gravedad.

Los bomberos también han explicado que se ha excarcelado a las dos personas que ocupaban el vehículo volcado.

El incidente viario se ha producido en el kilómetro 3,9, en el sentido creciente de la carretera y en dirección a Valencia. Habría, al menos, una persona atrapada por lo que, hasta el lugar de los hechos, se han movilizado dos dotaciones del parque de bomberos de la Plana Baixa. Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazado una unidad del SAMU y también está interviniendo otra de Soporte Vital Básico.

Una imagen del aviso del accidente de la Dirección General de Tráfico. / Mediterráneo

El siniestro se ha catalogado como accidente de tráfico con atrapados, por lo que se han movilizado efectivos sanitarios para atender a los heridos en el lugar del impacto y, si fuera necesario, proceder a su traslado a un centro sanitario. Por su parte, se han producido retenciones en la CV-10, por lo que la Guardia Civil se ha visto obligada a regular la circulación, para garantizar la seguridad

Además, en el tramo afectado, se han iniciado las diligencias para esclarecer las causas del accidente. En estos momentos, la actuación de los efectivos se encuentra en pleno desarrollo.

Información en elaboración

