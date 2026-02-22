Abusos sexuales a menores en l'Alcora: "Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa"

"Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa. Lo hizo casi todo el verano". Este es el testimonio del denunciante en el proceso en el que se ha juzgado, en la Audiencia Provincial de Castellón, a un hombre, de 65 años de edad, por un delito continuado de abuso sexual a un menor de 16 años.

La víctima, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos en l’Alcora en el año 2021, ha relatado que el acusado "nos invitaba a un grupo de chicos a su casa para que viéramos la televisión y nos divirtiéramos en la piscina".

Era durante esas visitas, cuando los menores estaban en el salón, que el hombre aprovechaba "para meter la mano bajo la ropa y masturbarme durante diez o quince minutos". Aunque estas prácticas se repitieron con varios menores, fue el único que presentó denuncia por los hechos.

Por estos tocamientos continuados, que se produjeron según la Fiscalía entre junio y diciembre de 2021, se pedían cuatro años de prisión y otros seis años de libertad vigilada. Además, se solicitaba una prohibición de acercarse a 200 metros de la víctima durante un plazo de cinco años, así como a indemnizarle con 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El joven, que en la actualidad cuenta con 18 años, ha relatado que, cuando el procesado le tocaba, "pensaba en otras cosas". A esto ha añadido que los abusos también se produjeron "detrás del Ayuntamiento de l’Alcora, en su coche". Aparte, el encausado "nos llevaba de excursión a otros pueblos".

Sobre el hecho de que volvía a la casa del hombre, una vivienda que se encontraba alejada del núcleo urbano, el denunciante explicó que "era un sitio donde nos dejaba hcer lo que queríamos y también nos daba de trabajar. Recibíamos dinero y nos ofrecía alcohol".

El joven reconoció que "una vez le pedí 500 euros por no denunciarlo". Pero el hermano de la víctima "me descubrió los mensajes que le enviaba en el móvil".

En prisión

El hermano, que en la actualidad se encuentra en prisión por quemar la casa del acusado, ha relatado en el juicio que "fui a hablar con él". En esa conversación, "cuando le amenacé con denunciarle, me ofreció dinero para que me callara y reconoció los abusos".

Pero no aceptó la propuesta y, además, grabó la charla. De todas formas, aunque lo sucedido se puso en conocimiento de las autoridades a principios de 2022, el audio no se aportó a la causa hasta enero de 2023. El hermano del denunciante ha asegurado que, tras entrar en conocimiento de los hechos, "me hundí y me refugié en las drogas".

"Les invité a tomar el baño"

En su declaración, el procesado ha reconocido que "invité a varios chicos de Sant Joan de Moró cuatro o cinco veces, a que tomaran refrescos y se bañaran en la piscina". Sin embargo, ha asegurado que nunca se produjeron tocamientos porque "sufro una disfunción eréctil, solo me sirve para mear".

Por otra parte, durante la conversación con el hermano de la víctima, reconoció que "sentí miedo y llegué a ofrecerle 3.000 euros. Él me dijo que conocía a gente en prisión".