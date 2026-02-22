Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre

La XXI Marxa Senderista de Cervera del Maestre se ha visto empañada este domingo por el fallecimiento de uno de sus participantes, un varón de unos 50 años y vecino de Vinaròs, que ha sufrido una indisposición durante el recorrido.

Según ha informado la organización, el Club Ciclista de Cervera, el hombre estaba realizando la distancia corta de la prueba, de 14 kilómetros —la marcha cuenta también con un trazado de 20 kilómetros—.

Atendido por los medios sanitarios de la marcha

Al parecer, el senderista se encontraba acompañado por otro participante cuando, en un tramo de bajada, se ha mareado y ha caído al suelo. De inmediato ha sido atendido por los servicios sanitarios dispuestos por la propia organización, que lo han evacuado hasta el casco urbano de Cervera del Maestre, donde le esperaba una unidad del SAMU.

Pese a los intentos de reanimación practicados por los efectivos sanitarios no se ha podido hacer nada por salvar su vida. Todo apunta a que el fallecimiento se habría producido a causa de un problema cardíaco.

El alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sanmartín, ha atendido a Mediterráneo y ha lamentado profundamente lo sucedido, trasladando sus condolencias a la familia y allegados del fallecido. La organización también ha mostrado su pesar por este trágico suceso ocurrido durante el desarrollo de una jornada deportiva que congrega cada año a numerosos aficionados al senderismo.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.