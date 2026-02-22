Rescatan a un perrito atrapado bajo una tarima en la playa del Pinar del Grau de Castelló

Efectivos de los Bombers de Castelló han rescatado este domingo por la mañana a un perrito que había quedado atrapado bajo una de las tarimas de madera del paseo marítimo de la playa del Pinar, en el Grau de Castelló.

El animal paseaba junto a su dueño por la zona próxima al Pingüins Burguer cuando, en un descuido, se coló por debajo de las maderas que conforman el paseo. El perro cayó en un hueco bajo la estructura y, aunque intentó salir por sus propios medios, no pudo regresar a la superficie.

Ante la preocupación del propietario y la imposibilidad de acceder al animal, se dio aviso a los Bombers de Castelló. Hasta el lugar se desplazó una dotación que, tras inspeccionar la tarima, logró acceder al espacio inferior y sacar al perro sano y salvo.

El rescate despertó la curiosidad de varias personas que paseaban por la zona, una de las más concurridas del distrito marítimo, y concluyó sin daños para el animal, más allá del susto. Tras ser liberado, el perrito fue entregado a su dueño entre gestos de alivio.