Rescatan a un perrito atrapado bajo una tarima en la playa del Pinar del Grau de Castelló
El can iba paseando por la pasarela con su dueño cuando ha caído y se ha colado en un hueco de difícil acceso
Efectivos de los Bombers de Castelló han rescatado este domingo por la mañana a un perrito que había quedado atrapado bajo una de las tarimas de madera del paseo marítimo de la playa del Pinar, en el Grau de Castelló.
El animal paseaba junto a su dueño por la zona próxima al Pingüins Burguer cuando, en un descuido, se coló por debajo de las maderas que conforman el paseo. El perro cayó en un hueco bajo la estructura y, aunque intentó salir por sus propios medios, no pudo regresar a la superficie.
Ante la preocupación del propietario y la imposibilidad de acceder al animal, se dio aviso a los Bombers de Castelló. Hasta el lugar se desplazó una dotación que, tras inspeccionar la tarima, logró acceder al espacio inferior y sacar al perro sano y salvo.
El rescate despertó la curiosidad de varias personas que paseaban por la zona, una de las más concurridas del distrito marítimo, y concluyó sin daños para el animal, más allá del susto. Tras ser liberado, el perrito fue entregado a su dueño entre gestos de alivio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista
- Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real
- Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa
- Los bomberos actúan en un accidente de tráfico con dos personas atrapadas en Betxí
- Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí
- Abusos sexuales a menores en l'Alcora: 'Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa
- Sorpresa en la carretera: un remolque aparece en mitad de la A-23 en Castellón y obliga a cortar el tráfico
- ¿Quién es Gonzalo Romero el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Ramírez?