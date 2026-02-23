Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castelló, Seseña (Toledo) y Madrid a tres varones de nacionalidad colombiana tras haber perpetrado un robo con violencia en casa habitada.

Los hechos se cometieron a finales de marzo de 2025, durante la madrugada. Dos varones encapuchados accedieron a una vivienda en las afueras de Castellón, provistos de un arma de fuego, un revólver y un machete, forcejeando con los moradores, a los que ataron y amordazaron, para sustraer dinero y joyas.

Tras varios meses de investigación, se constató que el robo fue ejecutado por dos autores materiales, bajo la dirección de un autor intelectual, encargado de facilitar la información previa necesaria para cometer el asalto.

La Policía Nacional detiene a los autores de los robos / Policía Nacional

Suma de fuerzas de seguridad

Con los indicios recabados, se autorizaron entradas y registros por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, llevados a cabo de forma simultánea en Castellón, Seseña y Madrid, donde se procedió a la detención de los implicados y a la incautación de la ropa y las armas utilizadas en el ilícito penal.

En el operativo participaron unidades de la Comisaría General de Policía Judicial, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón.

Los detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.