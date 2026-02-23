Los bomberos movilizan un helicóptero para extinguir un incendio en Vistabella
El fuego se ha declarado en un campo de cultivo abandonado y han participado en sofocar la combustión efectivos de la Generalitat
El Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado un helicóptero para extinguir un incendio de vegetación que se ha producido a las 13.20 horas en Vistabella. El fuego se ha producido en una zona de cultivo abandonado y ha provocado que, además de los medios aéreos, se desplazaran hasta el lugar dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat. En el operativo también ha participado un coordinador forestal del Consorcio Provincial.
Las llamas, por razones que nos han desvelado, se han producido en las afueras de la población, en dirección a Sant Joan de Penyagolosa. Sobre las 16.00 horas se ha dado por controlado el incendio. Las unidades de bomberos se encuentran, en estos momentos, repasando el perímetro calcinado para dar por extinguido el fuego.
