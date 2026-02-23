Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
El suceso tuvo lugar en Onda y todo comenzó con una conversación amenazante e insultante con expresiones como "sois una policía de mierda"
Sucedió en Onda, al filo de la medianoche del pasado día 21 de febrero. Todo comenzó con una llamada telefónica en la que un hombre se quejaba de que no le proporcionaban informacion sobre el estado de su hijo en el centro de salud de la localidad. Tras una conversacion amenazante e insultante hacia el agente que atendió su llamada -con expresiones como “sois una policía de mierda” o “solo sabeis poner multas”- se dirigió al retén municipal y fue reconocido al instante.
Actitud hostil
Se trataba de un expolicía que había sido apartado de sus funciones por un delito de tráfico de drogas. El susodicho se dirigió a las dependencias municipales y siguió con la misma actitud hostil hasta que en un momento dado se subió a su vehículo y atropelló a uno de los agentes de servicio.
Acto seguido, emprendió una veloz huida por la calle Concepcion de la localidad, poniendo en riesgo tanto la integridad del agente arrollado como del resto de usuarios de la vía. Haciendo caso omiso a las indicaciones para detenerse, huyó del lugar, siendo detenido más tarde y acusado de un delito de atentado a agente de la autoridad.
