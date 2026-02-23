Detienen a dos personas por varios robos y daños en la Vall d’Uixó y Burriana

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a una tercera por su presunta implicación en una serie de robos con fuerza, hurtos y daños cometidos en distintos establecimientos y en la vía pública, en las localidades de la Vall d’Uixò y Burriana. Los hechos investigados abarcan desde principios de enero hasta mediados de febrero de 2026.

La Guardia Civil de Vall d’Uixò inició la investigación tras el robo cometido el pasado 7 de enero en un bar de la localidad, donde los autores accedieron al interior tras forzar la cerradura, causando desperfectos en una máquina recreativa. Del interior consiguieron sustraer 873 euros, quedando pendientes de la valoración definitiva los daños ocasionados.

Días después, el 14 de enero, se registró otro intento de robo en una zona de la vía pública de la misma población donde había instaladas máquinas expendedoras. Los presuntos autores fracturaron una de las máquinas con un martillo, dañando especialmente el sistema del monedero, aunque no lograron apoderarse de la recaudación. Los daños ocasionados fueron estimados en más de 2.000 euros.

El 27 de enero, el propietario de otro establecimiento de la localidad denunció que habían forzado la máquina de cambio de monedas. Posteriormente comprobó que habían logrado acceder al interior del dispositivo y sustraer 700 euros en efectivo. La reparación de los daños fue valorada en 1.500 euros.

Intentó escapar a la carrera

Los hechos culminaron el 11 de febrero, cuando la Guardia Civil de Vall d’Uixò recibió aviso de que un individuo intentaba sustraer un ciclomotor en las inmediaciones de un centro educativo de la citada localidad. A la llegada de los agentes, el hombre arrojó el vehículo al suelo e intentó escapar a la carrera, tratando de huir sin éxito, siendo finalmente interceptado tras una persecución a pie.

Tras la detención y posterior instrucción de diligencias, se comprobó que, además, el presunto autor y su pareja estaban siendo investigados por la sustracción y daños de dos patinetes eléctricos en la localidad de Burriana. Al varón detenido le constaba, además, un señalamiento judicial en vigor.

Por estos hechos han sido detenidos un hombre y una mujer, y además investigada una tercera persona implicada en el primer hecho delictivo. Durante las gestiones, la Guardia Civil logró recuperar parte del material sustraído en una de las actuaciones, que ha podido ser devuelto a los legítimos propietarios.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad de Nules, que decretó el ingreso en prisión de uno de los implicados.