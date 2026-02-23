Hurto a un menor en Almassora: "Puede que seamos delincuentes y estafadores, pero no robamos a niños"

"Puedo ser un estafador y puedo ser un delincuente, pero no robo a niños. Eso es de cobardes". Ese ha sido el alegato final de uno de los dos acusados por robar con violencia 85 euros a un menor en Almassora en enero de 2022.

Una declaración a la que se ha sumado el otro encausado que ha añadido que la inculpación se debía a "una venganza" por parte del padre de la víctima, que tenía 14 años en el momento en el que ocurrieron los hechos juzgados en la Audiencia Provincial de Castellón.

La Fiscalía reclama seis y tres años de prisión respectivamente para los procesados, de 36 y 37 años, por el robo con violencia, así como 900 euros de multa por un delito de lesiones. Tal como explicó el joven atacado, que ahora cuenta con 18 años, se dirigía a pagar la reparación de su ciclomotor cuando "en el cruce de Juan de Austria con Purísima, me crucé con estos dos hombres. Uno me cogió de la chaqueta y me empujó contra la pared, y el otro me agarró del cuello".

Le propinaron una bofetada en el rostro, que provocó que el móvil de la víctima se rompiera y le quitaron los 85 euros que llevaba. "Me quedé en shock cuando pasó todo. Solté todo lo que llevaba cuando me cogieron del cuello", ha explicado el afectado.

El padre del chico, tras la descripción por parte de su hijo de los dos agresores, habló con "unos amigos medio mangantes que tengo y los localizaron". El hombre fue a enfrentarse con ellos, pero recibió amenazas, por lo que decidió presentar una denuncia.

Uno de los acusados se defendió asegurando que el padre de la víctima "quería vengarse de nosotros porque le debíamos dinero por una puerta de aluminio. Por eso nos denunció". Sin embargo, este afirmó que "yo solo pido que nos devuelvan los 85 euros que se llevaron".

Detención accidentada

Diez días después de los hechos y tras las investigaciones policiales pertinentes, una pareja de la Guardia Civil se personó en el domicilio de uno de los procesados. Le encontraron en la calle y le pidieron que se identificara. El hombre les dio un nombre falso, pero no pudo entregarles un documento de identidad. Aseguró que conocía al otro acusado y que "era un delincuente y había robado un móvil".

Durante sus explicaciones, el encausado se delató como la persona a la que buscaba la Benemérita y, cuando los agentes intentaron detenerle, se resistió. Incluso una mujer, que abrió el portal de donde residía el hombre, intentó meterlo dentro de la finca.

Finalmente, consiguieron esposarlo, pero uno de los agentes sufrió una contusión en un dedo de la mano izquierda, por lo que reclama una indemnización por lesiones.