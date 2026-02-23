Un incendio en una vivienda de Vinaròs provoca importantes daños materiales sin heridos

Un incendio se ha declarado alrededor de las 10.30 horas de la mañana en el número 26 de la plaza Primero de Mayo, en Vinaròs, afectando a una vivienda unifamiliar que había sido rehabilitada recientemente.

El inmueble estaba habitado por una familia de nacionalidad extranjera afincada en la localidad. Según las primeras informaciones, fue un vecino quien alertó a la Policía Local tras escuchar los gritos de auxilio procedentes del interior de la vivienda y percatarse de la presencia de humo. La rápida llamada permitió activar de inmediato el dispositivo de emergencias.

Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles colindantes, mientras los agentes acordonaban la zona para garantizar la seguridad de los vecinos.

Afortunadamente, ninguno de los miembros de la familia resultó herido, aunque el incendio provocó importantes daños materiales en la vivienda.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, que están siendo investigadas. La rápida actuación de los servicios de emergencia y la colaboración ciudadana fueron claves para evitar consecuencias personales y daños mayores en una zona céntrica y transitada de la ciudad.