Arrestadas tres personas por robar en una tienda de telefonía de la Vall d'Uixó

La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de una banda por la comisión de robos con violencia e intimidación en tiendas de telefonía móvil, uno de ellos cometido en la Vall d'Uixó. Los robos consistían en terminales de alta gama, con una valoración de aproximadamente 24.000 euros.

Los agentes tuvieron conocimiento de que un turismo estaba implicado en la comisión de diversos robos con violencia e intimidación en tiendas de telefonía de Llíria, Moncada y Val d’Uixó. Esa misma tarde, agentes de Seguridad Ciudadana observaron el vehículo implicado en los robos circulando en sentido contrario y haciendo un cambio de sentido. Los autores, al percatarse, comenzaron a realizar maniobras que pusieron en riesgo a los usuarios de la vía.

Poco después, al ser alcanzados por los agentes, el vehículo continuó sin detenerse hasta que, finalmente, en el arcén de un carril de deceleración, dieron el alto. En el interior había tres hombres que, tras ser identificados y registrados, se observó que portaban dinero en efectivo y dos alarmas antirrobo de teléfonos móviles.

El modus operandi de los autores consistía en utilizar la violencia e intimidación en el interior de establecimientos de telefonía móvil para conseguir dispositivos de alta gama. Accedían a las tiendas con el rostro cubierto y arrancaban a la fuerza los mecanismos de seguridad de los teléfonos, intimidando a los empleados y clientes. El botín de sus robos asciende a los 24.000 euros.

La detención de los 3 hombres, de 16, 22 y 24 años y nacionalidad rumana, se produjo en San Antonio de Benagéber. Se les atribuyen los siguientes delitos: 4 robos con violencia e intimidación y uno de resistencia a agente de la autoridad.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de La Pobla de Vallbona. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Paterna