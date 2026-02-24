Crimen machista de Benicàssim: el asesino de Ana se escuda en una supuesta deuda de 90.000 euros para justificar haberla matado a sangre fría

Vicente G. V., el asesino de Ana Sorribas, a la cual mató el pasado lunes 16 de febrero en el Centro de Salud de Benicàssim donde ella trabajaba, ha declarado este martes en el tribunal de instancia que lleva este caso de violencia machista. Este dentista castellonense de 71 años ya había pasado a prisión provisional la semana pasada tras una primera declaración, y en esta segunda ocasión ha mantenido su escalofriante versión: según él, presuntamente la mató por una disputa económica, en vez de por haber dejado de tener control sobre ella.

Cabe recordar que ella lo había dejado recientemente, en diciembre de 2025, y que él incluso le había mandado flores por San Valentín un par de días antes de matarla brutalmente a cuchilladas.

El acusado: "No me llegaba para vivir con la pensión"

Pero Vicente G. V. sigue en sus trece y afirma que fue el dinero el causante de su decisión, en una declaración que trata de difuminar la naturaleza machista del crimen. Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes conocedoras del proceso, el acusado cifra en 90.000 euros la cantidad que ella "le había quitado". Añade además el asesino que ella "le había arruinado la vida" a causa de esa presunta apropiación indebida del dinero, que con la pensión que él tenía "no le llegaba para vivir". Ese es el argumento del asesino de Benicàssim para justificar haberla matado a sangre fría, a plena luz del día, en su centro de trabajo y a la vista de varios pacientes y compañeros de trabajo de la víctima.

Así pues, según el procesado, como con la jubilación "no le llegaba para vivir", decidió que la que no debía vivir más era Ana, de 65 años y que estaba a punto de jubilarse.

Prosigue la investigación judicial de este asesinato machista, el primero de los tres que se produjeron la trágica semana pasada en Castellón y que estuvo seguido del doble crimen de Xilxes.

Declaran testigos y policías locales

Esta semana también están declarando ya los pacientes y las compañeras de Ana Sorribas que fueron testigos del asesinato, para explicar lo que vieron, a pesar de la dificultad de revivir la situación.

También han pasado ante el tribunal de instancia varios miembros de la Policía Local de Benicàssim, quienes fueron los primeros en llegar al Centro de Salud y se encargaron de detener al presunto asesino, a quien habían inmovilizado entre varios heroicos pacientes.

El suceso conmocionó Benicàssim y deja a la familia de Ana, que tenía dos hijos, a la espera de una mínima reparación, mientras Vicente G. V. ya ha clarificado la que será su línea de defensa en el plano judicial.