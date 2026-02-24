Roban herramientas valoradas en 15.000 € en una vivienda de Onda

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años y a una mujer de 28 como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda de Onda, de la que supuestamente se sustrajeron herramientas profesionales valoradas en aproximadamente 15.000 euros, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado 12 de febrero, cuando el propietario del inmueble denunció la desaparición de diverso material del sector de la construcción almacenado en su vivienda. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, los agentes iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias del robo y determinar la identidad de los responsables.

Las primeras gestiones permitieron centrar las sospechas en personas del entorno próximo al denunciante. A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores confirmaron que los presuntos autores habrían tenido acceso a parte del material sustraído y que incluso habrían intentado dar salida a algunas de las herramientas.

Con los indicios recopilados, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble afectado, que culminó con la localización y detención de la pareja como presunta responsable del robo con fuerza.

Hasta el momento, los agentes han logrado recuperar parte de los efectos sustraídos, entre ellos una desbrozadora eléctrica que ha podido ser entregada a su propietario y que aún permanecía en poder de los investigados. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules.