Detenidos dos hombres en Benicàssim por sustraer cableado de cobre entre Alicante y Barcelona

La Guardia Civil ha detenido en Benicàssim a dos varones de 37 años como presuntos autores de un delito de hurto de cobre, tras ser sorprendidos cuando transportaban en una furgoneta una importante cantidad de cableado cuya procedencia ilícita terminó por demostrarse, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en la noche del 21 de febrero cuando los agentes que realizaban un punto de verificación de vehículos en la localidad observaron cómo una furgoneta blanca trataba de eludir el control circulando en dirección prohibida.

Tras localizar el vehículo, los guardias civiles identificaron al conductor, quien manifestó que había llegado desde Barcelona y que se había desviado por error. Siguiendo sus indicaciones, los guardias civiles localizaron también al acompañante, que se encontraba esperando en las inmediaciones.

Durante la inspección del vehículo, rotulado a nombre de una empresa, los agentes descubrieron en su interior una gran cantidad de cableado de cobre. Preguntados por la procedencia del material, ninguno de los ocupantes pudo aportar documentación, albaranes ni datos de recogida o entrega que justificaran el transporte de la carga.

En el registro de sus pertenencias se halló además una mochila con documentación que presentaba indicios de manipulación, así como una muda completa de ropa oscura. Ante las contradicciones detectadas y la falta de justificación del material transportado, los agentes intensificaron las comprobaciones.

Finalmente, pudo demostrarse que el cableado había sido sustraído ese mismo día en distintos puntos del trayecto comprendido entre Alicante y Barcelona. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto de cobre y trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.