Detenidos por robar en Castelló con el método de la 'muleta': se llevaron casi 20.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a dos personas, un hombre y una mujer de 35 y 33 años, respectivamente, como presuntos componentes de un grupo organizado dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente hurtos y estafas con tarjetas bancarias, así como por pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos actuaban en Castelló, tanto en la zona universitaria, donde sustraían ordenadores portátiles a estudiantes, como en el centro, en numerosos establecimientos de hostelería, donde robaban carteras, teléfonos móviles y bolsos a los clientes aprovechando cualquier descuido.

Identificación

Para lograr su localización, se intensificó la vigilancia en las zonas afectadas de la ciudad, lo que permitió detectar a un hombre y una mujer cuyas características físicas coincidían con las de la pareja observada en las cámaras de seguridad como presuntos autores de numerosos hurtos y retiradas de efectivo en cajeros automáticos con las tarjetas sustraídas. Como resultado de este dispositivo, se logró localizarlos en la zona centro de la ciudad y proceder a su detención.

Momentos antes habían cometido un hurto en una cafetería próxima y ya se habían deshecho de las tarjetas bancarias sustraídas, con las que habían conseguido realizar una extracción de seiscientos euros. A ambos se les imputan diecisiete delitos de hurto y estafa cometidos en establecimientos de hostelería de la zona centro y en cafeterías de la zona universitaria. Cabe destacar que los autores ocultaban su rostro con gorras, bufandas, gafas graduadas y otras prendas similares con el fin de dificultar su identificación.

El método de la 'muleta'

Asimismo, eran muy hábiles en sus actuaciones y utilizaban el método conocido como la muleta, mediante el cual ocultaban sus manos y los objetos sustraídos con alguna prenda de ropa. Aprovechaban el descuido de las víctimas durante el almuerzo o la comida y el gran trasiego de personas para acceder a los establecimientos y sustraer ordenadores portátiles, teléfonos móviles, bolsos, mochilas o carteras. El perjuicio económico total supera los 19.000 euros.

Tras cometer los hurtos, acudían rápidamente a cajeros automáticos y, con las tarjetas sustraídas, lograban extraer dinero, llegando en una ocasión a retirar más de cuatro mil euros. Durante la investigación se practicó un registro en un domicilio situado en una céntrica calle de Castelló, donde se localizaron ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tarjetas de crédito —algunas con el número PIN anotado— y dinero en efectivo. Los detenidos, que cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, han sido puestos a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Castellón.

Recomendación

Desde el Cuerpo Nacional de Policía recuerdam "la importancia de no descuidar las pertenencias personales en ningún momento, no depositando bolsos o bandoleras en el suelo o en el respaldo de las sillas en cafeterías o similares". "Igualmente importante es proceder a la anulación de las tarjetas bancarias a la mayor brevedad posible una vez se ha detectado la sustracción para evitar la realización de cargos fraudulentos en entidades bancarias o en compras por internet", añaden.