Una gran redada policial sorprende en la avenida Pío XII de Vila-real

La tranquilidad de la mañana ha quedado totalmente rota este martes en el centro de Vila-real. Un gran operativo de la Policía Nacional se ha desplegado sobre la avenida Pío XII de la ciudad, con multitud de efectivos actuando.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Mediterráneo que el operativo policial está en marcha y que en él actúan tres grupos de investigación diferentes, lo que da cuenta de la relevancia que para el Cuerpo Nacional de Policía tiene esta actuación, que se ha centrado en un piso.

Con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras

De la misma manera, fuentes oficiales locales han afirmado a este diario que se trata de una colaboración con Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Cinco policías nacionales, este martes en el operativo de Vila-real. / Toni Losas

Las diligencias están abiertas y por el momento hay secretismo en lo que respecta a la investigación.

Dos mujeres acompañadas por la Policía

Sin embargo, este rotativo ha podido ver como los agentes sacaban a dos mujeres en el asiento trasero de un coche.

Se trata de dos mujeres jóvenes que iban tapándose las caras como podían, pero que en cualquier caso no iban detenidas sino acompañadas por los policías.

Trasiego de hombres

Varios vecinos, asimismo, han comentado que desde hacía varias semanas había cada cierto tiempo en el piso diferentes mujeres jóvenes, así como trasiego hombres desconocidos que entraban y salían del edificio, sin ser vecinos del mismo.

Una vecina, en concreto, ha afirmado a Mediterráneo que escuchaba "ruidos de tipo sexual", y ha denunciado que era algo desagradable puesto que "en la finca hay niños".

El pasado 2024, este diario publicó el caso de otro lugar diferente de Vila-real, el raval del Carme, en el que los vecinos denunciaron que había un burdel que complicaba la vida diaria.