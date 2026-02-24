Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo

La Guardia Civil se ha llevado detenido este martes a un hombre por presunto quebrantamiento de condena, tras haber roto la orden de protección que tenía su expareja contra él en Almassora, han explicado fuentes de la Benemérita a Mediterráneo.

El arrestado tenía así pues una condena previa por violencia de género sobre esta mujer, que se encontraba en el sistema Viogen.

La provincia de Castellón suma así un posible nuevo caso de violencia machista, tras la trágica semana pasada en la que hubo tres asesinatos de este tipo: la enfermera Ana, de 65, en Benicàssim, a manos de su expareja, Vicente G. V.; y María José (47 años) y su hija Noemí (12 años), asesinadas presuntamente por su exmarido y padre, Abdelkader B. Por suerte, en esta ocasión en Almassora la situación se ha podido contener sin que hubiera víctimas mortales.

De acuerdo con fuentes familiares, la mujer afectada en este caso no ha resultado herida por estos hechos, que han alarmado al vecindario de la zona de la plaza Santa Isabel de esta localidad de la Plana Alta sobre las 18.00 horas.

Él se negaba a abrir

Todo ha comenzado cuando la pareja ha discutido acaloradamente y alguien (por el momento se desconoce quién) ha reclamado la presencia de las autoridades en la vivienda, un primer piso. Cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional han llegado hasta allí, el presunto agresor se ha negado a abrir la puerta de la vivienda.

Ante esta negativa, a los agentes no les ha quedado otro remedio que llamar al Consorcio Provincial de Bomberos, desde donde han confirmado a este diario que han acudido con las herramientas necesarias para echar la puerta abajo.

Destrucción de la puerta

Así pues, efectivos del Parque Plana Alta han procedido a destruir la puerta con una pata de cabra para forzar la apertura, lo cual han conseguido tras varios segundos.

Una vez dentro, los agentes han detenido al varón y han encontrado a la presunta víctima en buen estado. También se la han llevado a ella para ofrecerle una mejor atención psicológica y de contención.