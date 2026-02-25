Dos coches colisionan en pleno centro de Castelló y complican la circulación
Un conductor ha alcanzado a la furgoneta de otro por detrás
La circulación en el centro de Castelló se ha visto esta mañana de miércoles un poco más afectada de lo normal después de que dos vehículos tuviesen un accidente, según ha podido constatar Mediterráneo.
Los dos coches implicados son un vehículo de tipo SUV y una furgoneta de empresa. El conductor del primero de los automóviles ha colisionado con la parte trasera del furgón.
Tráfico cortado
El siniestro ha ocurrido sobre las 10.30 horas en la plaza Clavé, una calle con apenas un carril de circulación que ha quedado cortada a causa de lo sucedido.
Se desconocen cuáles han sido las causas del accidente, por lo que las responsabilidades están por determinar.
Los daños materiales en el capó y el lateral izquierdo del SUV, así como el hundimiento de la parte trasera de la furgoneta, eran visibles.
Día con complicaciones
Todo ello en un día en el que la niebla ha provocado el caos en varios puntos de la AP-7, con otros siniestros. No parece, no obstante, que este accidente haya tenido que ver con la niebla, puesto que en el centro de Castelló la situación no era tan grave esta mañana como en otras zonas de la provincia.
Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.
