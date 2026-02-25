Detenido un hombre por el robo de material en una nave industrial de les Alqueries

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una nave industrial ubicada en la localidad de les Alqueries, según han informado fuentes del instituto armado este miércoles.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por la sustracción de diverso material de construcción del interior de una nave. Fruto de las gestiones practicadas por los agentes pudieron comprobar que el presunto autor empleaba un camión con el que realizó hasta dos desplazamientos el pasado día 7 de febrero, en el primero de los viajes el vehículo transportaba paneles tipo SIP, mientras que en un segundo desplazamiento portaba vigas de madera.

Se las llevó a otro polígono

Tras la identificación del vehículo y diversas gestiones operativas, los agentes lograron localizar el material en una nave industrial situada en el polígono industrial de Almassora.

El pasado día 13 de febrero detuvieron a un varón de 48 años como presunto autor de los hechos, pudiendo recuperar el material sustraído y devuelto a la perjudicada.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de Castellón.