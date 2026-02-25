Detenido un hombre por el robo de material en una nave industrial de les Alqueries
Encontraron las cosas robadas en Almassora
La Guardia Civil de Burriana ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una nave industrial ubicada en la localidad de les Alqueries, según han informado fuentes del instituto armado este miércoles.
La actuación se inició tras la denuncia presentada por la sustracción de diverso material de construcción del interior de una nave. Fruto de las gestiones practicadas por los agentes pudieron comprobar que el presunto autor empleaba un camión con el que realizó hasta dos desplazamientos el pasado día 7 de febrero, en el primero de los viajes el vehículo transportaba paneles tipo SIP, mientras que en un segundo desplazamiento portaba vigas de madera.
Se las llevó a otro polígono
Tras la identificación del vehículo y diversas gestiones operativas, los agentes lograron localizar el material en una nave industrial situada en el polígono industrial de Almassora.
El pasado día 13 de febrero detuvieron a un varón de 48 años como presunto autor de los hechos, pudiendo recuperar el material sustraído y devuelto a la perjudicada.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente de Castellón.
- Una gran redada policial sorprende en la avenida Pío XII de Vila-real
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- Crimen machista de Benicàssim: el asesino de Ana se escuda en una supuesta deuda de 90.000 euros para justificar haberla matado a sangre fría
- Los 60 mejores restaurantes de Castellón según la Guía Macarfi: Esto cuesta comer en ellos
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- La niebla causa el caos en la AP-7 en Castellón: varios accidentes colapsan la vía
- Fernando Roig manda un mensaje a la plantilla del Villarreal: 'Hay que apretar para volver a la Champions