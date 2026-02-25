Dos hombres aceptan tres y dos años de prisión por tráfico de drogas en Vila-real
Los atraparon con más de 500 gramos de cocaína y 200 gramos de hachís
Llegan a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y probablemente evitarán la cárcel, pero el juez les avisa de que les ha "salvado la campana"
Un juez de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado este martes a dos hombres a tres y dos años de prisión respectivamente por dos delitos contra la salud pública.
Los dos varones, uno de nacionalidad española (que ha recibido la condena más extensa) y otro de nacionalidad marroquí, han firmado un acuerdo de conformidad mediante el cual se reconocían como responsables de los delitos que les imputaban. El español deberá pagar además 17.800 euros de multa. A ambos les atraparon con 534 gramos de cocaína y 285 gramos hachís listos para la venta en Vila-real.
Les pedían 5 años
Gracias a ello la Fiscalía ha rebajado la pena inicialmente solicitada, que era de 5 años para cada uno. Sus defensas han reclamado que las penas de cárcel queden en suspenso, a lo que la fiscal no se ha opuesto.
Eso sí, el juez les ha advertido antes de levantar la sesión: "Aprovechen las oportunidades que les dan, están jugando con fuego y hoy les ha salvado la campana".
