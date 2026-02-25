Corte total en la AP-7 en Castellón por varios accidentes provocados por la niebla

La Guardia Civil de Tráfico de Castellón informa de que la niebla ha causado varios accidentes de tráfico entre los kilómetros 455 y 458 de la AP-7, a la altura de Moncofa en sentido Valencia. Esto ha hecho que se haya procedido al corte total de la carretera en este punto.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha movilizado tres dotaciones y ha solicitado la colaboración de brigadas de Valencia. Por el momento se ha informado en concreto de dos siniestros: uno a la altura de Moncofa, en el que habría implicados dos camiones y atrapados, y otro en Xilxes, con varios vehículos implicados.

A consecuencia de estos accidentes hay grandes retenciones en la zona. Los itinerarios alternativos en este punto son la A-7 y la N-225.

Ya desde primera hora de la mañana, la DGT había informado de problemas derivados de la niebla en el tramo que va del kilómetro 444 al 467, de les Alqueries a partida de Montiver (Valencia).

Cámara de la DGT a la altura de Moncofa. / DGT

Hace ahora poco menos de un año se produjo un accidente múltiple en la AP-7, a la altura de Nules, causado también por la niebla, en el que falleció una persona y que implicó a 40 vehículos.

Noticias relacionadas

Estamos trabajando para ampliar esta información.