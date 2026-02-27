La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
Se trata del resultado de la macrooperación policial que paralizó la avenida Pío XII de la ciudad el pasado martes
Una veintena de personas han sido detenidas, según ha podido conocer Mediterráneo este jueves, después de la gran operación de la Policía Nacional que paralizó el pasado martes la avenida Pío XII de Vila-real. Los arrestados están acusados de trata de seres humanos, lo cual confirma las primeras sospechas vecinales que apuntaban a que múltiples mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera se encontraban de manera temporal en el edificio a pesar de que no eran vecinas del mismo.
Este rotativo fue ya testigo el martes de como los agentes sacaban a dos mujeres en el asiento trasero de un coche, no detenidas sino acompañadas, una imagen que ahora se ve refrendada con el conocimiento de los delitos que se presume que se cometieron en la vivienda.
Afecta a varias provincias
Este macrooperativo policial ha afectado a varias provincias españolas con registros y arrestos simultáneos. Este jueves los acusados pasaron a disposición del juzgado de guardia de Vila-real y además está previsto que se levante el secreto de las actuaciones en breve.
Hasta tres grupos de investigación diferentes dentro de la Policía Nacional han colaborado conjuntamente para llevar a cabo esta gran operación que ha permitido desactivar esta presunta trama ilegal de trata de personas. La cantidad de efectivos implicados da cuenta de la relevancia que para el Cuerpo Nacional de Policía tenía esta actuación.
Trasiego de hombres
Fuentes oficiales locales afrimaron a este diario que se trata de una colaboración con Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Asimismo, los vecinos habían denunciado el trasiego de hombres que acudían al piso, si bien todavía se debe esclarecer qué ocurría dentro del mismo.
El pasado 2024, también en Vila-real, este diario contó que había una casa de citas que producía grandes molestias vecinales. Sin embargo, se trata de otro lugar, puesto que aquella vivienda se encuentra en el Raval del Carme y esta está en la avenida Pío XII.
Suscríbete para seguir leyendo
- La AP7 reabre tras el accidente múltiple con 10 heridos provocado por la niebla
- Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
- Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"
- Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger
- Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
- Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
- Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?