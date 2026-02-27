Cinco robos en 2026: la Guardia Civil investiga la situación de inseguridad en Sant Mateu
El Ayuntamiento de Sant Mateu ha pedido que se investiguen a fondo los cinco robos ocurridos en 2026, tres de ellos en la última semana, que han generado preocupación en el municipio
Cinco presuntos robos en lo que va de 2026, y tres de ellos durante esta última semana. Esa es la situación que viven en la localidad de Sant Mateu (Baix Maestrat) y que llevó al Ayuntamiento a elevar la voz para que la Guardia Civil investigue quién está tras estos sucesos que dejan intranquila a la pequeña población castellonense.
La alcaldesa de Sant Mateu, Anna Besalduch, explicó en conversación con Mediterráneo que los materiales robados «no son especialmente significativos» pero que los vecinos «han sentido como su intimidad ha sido totalmente vulnerada». La primera edil agredeció el trabajo de las autoridades.
Reunión con Subdelegación del Gobierno
El consistorio pidió una reunión a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, a la cual respondió la máxima representante del Ejecutivo en la provincia, Antonia García Valls.
El encuentro tuvo lugar el martes, junto al teniente coronel de la Guardia Civil Joaquín Rebollo.
Investigación encaminada
«Quiero trasladar tranquilidad a los vecinos y vecinas. La Guardia Civil está trabajando en las investigación oportunas», aseguró García Valls.
Según fuentes locales, la Guardia Civil ya tiene sospechas de quién puede estar tras estos robos.
