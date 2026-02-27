Cuatro detenidos por una red de tratas de personas y tráfico de drogas con presencia en Castellón

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, han detenido a cuatro personas que integraban el núcleo financiero de una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Uno de los cabecillas se encuentra actualmente en busca y captura.

La investigación se ha desarrollado en la provincia de Barcelona y en la provincia de Castellón, donde se realizaron de forma coordinada 33 entradas y registros. El operativo se saldó con la detención de 35 personas y la liberación de varias víctimas de trata, en una actuación conjunta de gran envergadura.

La operación arrancó en abril de 2024, cuando el Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Barcelona junto al Grupo I de Crimen Organizado y los Mossos d’Esquadra iniciaron una investigación centrada en la detección de víctimas de trata de seres humanos y posibles delitos de tráfico de drogas, localizando varios focos activos en Barcelona.

Blanqueo de capitales

Posteriormente, el grupo con competencia específica en blanqueo de capitales continuó con las pesquisas sobre el núcleo financiero de la organización, considerado el principal beneficiario de las actividades delictivas.

A los cuatro detenidos se les imputa un presunto delito de blanqueo de capitales. Uno de ellos actuaba supuestamente como testaferro, gestionando un establecimiento comercial vinculado al cultivo de marihuana. Además, una quinta persona —considerada uno de los cabecillas— permanece huida y en busca y captura.

Más de un millón de euros

En esta segunda fase de la operación se han adoptado importantes medidas económicas y patrimoniales:

132 cuentas y productos bancarios bloqueados , con un saldo total de 80.000 euros .

, con un saldo total de . 27 vehículos intervenidos .

. 49.719 euros en efectivo retirados.

retirados. 15 propiedades inmobiliarias intervenidas preventivamente , a la espera de sentencia judicial.

, a la espera de sentencia judicial. Joyas valoradas en 728.219 euros.

Los investigadores estiman que el capital total blanqueado supera el millón de euros, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de una segunda fase actualmente en preparación, con actuaciones que podrían extenderse nuevamente a Castellón y Barcelona.