La Policía Local de Vinaròs detiene a dos menores por robo con violencia y pide ayuda ciudadana

La Policía Local de Vinaròs ha detenido a dos menores por un delito de robo con violencia en grado de tentativa a dos personas y solicita ahora colaboración ciudadana en Vinaròs para que los padres o tutores de una menor amenazada se pongan en contacto a la mayor brevedad posible, como paso necesario para garantizar la máxima eficacia de la acción judicial en la provincia de Castellón.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves en una calle céntrica de Vinaròs, tras recibir los agentes el aviso de un vecino que había sido intimidado con un arma blanca. La víctima logró refugiarse en el interior de su vehículo sin resultar herida.

Posteriormente, los agentes localizaron a los sospechosos mientras perseguían a otra persona con armas blancas por el casco urbano. Durante la intervención se procedió a su detención y a la incautación de dos cuchillos, garantizando así la seguridad ciudadana en Vinaròs.

Colaboración ciudadana

Tras esta actuación, la Policía Local de Vinaròs ha solicitado ayuda para poder contactar con la persona que fue perseguida y amenazada, ya que abandonó el lugar durante la intervención policial y la detención de los presuntos autores.

Una vez localizada esta víctima gracias a la colaboración vecinal, los agentes han realizado un nuevo llamamiento para identificar a una joven de unos 15 años que también habría sido intimidada por los detenidos.

Según la descripción facilitada por la Policía Local, la menor vestía pantalón tejano claro, jersey lila y mochila escolar en el momento de los hechos. Cualquier persona que pueda aportar información debe ponerse en contacto con la Policía Local de Vinaròs para avanzar en la investigación y reforzar la seguridad en este municipio del norte de la provincia de Castellón.