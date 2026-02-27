Varios investigados en Castellón por suplantación de identidad en el examen teórico del carné de conducir

Los Grupos de Investigación y Análisis (GIAT) de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Castellón, Valencia y Alicante, han investigado a varias personas en la provincia de Castellón.

Estas pesquisas se enmarcan dentro de las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el último cuatrimestre de 2025, que se han saldado con la investigación de diez personas por presuntos delitos de falsedad documental por suplantación de identidad en el examen teórico para la obtención del permiso de conducción.

Además, se ha investigado a otras 17 personas por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir sin permiso por pérdida total de puntos, cuando se dirigían con su vehículo a realizar el examen de recuperación del carné, según ha informado el Instituto Armado.

Copiar en la prueba teórica

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos ocultos para copiar en el examen teórico del carné de conducir, en la provincia de Valencia se detectó a diez personas, en Alicante a dos y en la provincia de Castellón a seis aspirantes, dentro del refuerzo de controles en centros examinadores.

Por otro lado, en las pruebas de Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte terrestre, en colaboración con la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Transports i Logística, fueron detectados dos aspirantes en Valencia y dos en Castellón utilizando dispositivos electrónicos para copiar.

Falsedad documental y sanciones

Los delitos de falsedad documental pueden acarrear penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Por conducir careciendo de permiso, las penas contempladas son prisión de tres a seis meses, o multa de 12 a 24 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, según recoge la normativa vigente en materia de seguridad vial.

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos de copia en las pruebas para obtener el permiso de conducir, se considera una infracción muy grave del artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, sancionada con 500 euros de multa y la prohibición de presentarse de nuevo al examen durante seis meses.