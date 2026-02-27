La Policía Nacional arresta a un árbitro por usurpación de identidad para conseguir abonos del Villarreal CF
Dos personas de 32 y 23 años han sido detenidas
La Policía Nacional ha detenido en Vila-real a dos hombres de 32 y 23 años como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental, uno de ellos árbitro, por tramitar abonos y descuentos del Villarreal Club de Fútbol de forma irregular.
La detención se ha producido en el marco de una investigación en Vila-real relacionada con la obtención irregular de abonos y la falsificación de entradas para el Estadio de la Cerámica, un caso que ha generado gran preocupación en el ámbito deportivo de la provincia de Castellón.
Según ha informado la Policía Nacional, uno de los arrestados era árbitro de fútbol y presuntamente aprovechaba esa condición para hacerse con datos y documentación de jóvenes jugadores. Esa información habría sido utilizada posteriormente para tramitar abonos y descuentos del Villarreal CF destinados a menores de 25 años, beneficiándose de condiciones especiales.
La investigación se inició después de que el Villarreal Club de Fútbol detectara entradas manipuladas en los accesos al estadio y lo pusiera en conocimiento de la comisaría de Vila-real. En el transcurso de las pesquisas, los agentes averiguaron que los investigados compraban entradas a través de la plataforma oficial y posteriormente alteraban datos como códigos de barras, QR o referencias de compra para su reventa.
En el mercado digital
Tras su manipulación, las introducían en el mercado digital de compraventa y en aplicaciones de segunda mano, donde anunciaban la venta de objetos y ofrecían como obsequio las entradas alteradas, superando los límites legales de precio establecidos.
Además, los agentes acreditaron que uno de los investigados dio de alta como socios o abonados a 18 personas como integrantes de un grupo scout de la ciudad de Valencia, aportando en varios casos fotocopias de DNI de personas —algunas menores de edad— que no tenían conocimiento de ello.
Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración y las diligencias han sido remitidas al decanato del Palacio de Justicia de Vila-real. La reventa de entradas está considerada una infracción grave y puede conllevar sanciones de entre 601 y 30.000 euros, según ha recordado la Policía.
