Fiscalía pide tres años de cárcel para dos hombres acusados de ocultar patrimonio en Castellón por delito fiscal

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará este lunes, 2 de marzo, un presunto delito de insolvencia punible contra dos hombres y también contra una mercantil. A todos ellos los considera coautores de la ilegalidad penal: para la empresa reclama una multa, pero quienes de verdad se juegan algo más grave son los dos varones. La Fiscalía Provincial de Castellón reclama para ellos una pena de prisión de tres años, así como una indemnización de 125.00 euros.

Se trata de un procedimiento que llega desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules, y que ahora llega a su etapa de juicio oral casi 15 años después de que se produjera este supuesto delito económico (tuvo lugar entre 2011 y 2012, años de profunda crisis financiera).

El primero de los varones acusados, de nacionalidad española y 47 años, apunta a ser el principal cerebro de una compleja trama de ingeniería financiera irregular. Sin embargo, el segundo de los procesados, también de nacionalidad española y que tiene 76 años, está acusado de idéntico delito y se le reclama la misma pena de cárcel.

Actuaron en conjunto

La Fiscalía considera en su escrito de acusación que estos hombres, puestos de común acuerdo y con el ánimo de incumplir sus obligaciones tributarias y en perjuicio de un cobro de la Agencia Tributaria, son responsables de la ocultación de un patrimonio.

El Ministerio Público deberá probar que los acusados vaciaron a propósito su patrimonio. Hacienda consideró que un IVA repercutido se habría cobrado pero que finalmente no se habría destinado a pagar a las arcas públicas. Además, los procesados supuestamente frustraban el cobro del dinero por la vía ejecutiva, pese a los reiterados intentos de Hacienda.

Eran 104.655 euros presentados como autoliquidación por la empresa acusada, cuyo administrador único es el varón de 47 años. Después de todos los intentos de Hacienda sin éxito, en 2012 se acordó la declaración de fallido de la mercantil y el crédito incobrable.

¿Dónde está el dinero?

Pero la Fiscalía cree que puede demostrar que ese dinero sí que existía y que estuvo en posesión de los acusados. Y es que el primer acusado transmitió a una inmobiliaria dos inmuebles en pago de un préstamo concedido por un banco... en el que el representante que intervino en la operación era el segundo acusado, socio a partes iguales de otra empresa distinta con el primer acusado.

De ahí se devengaron cuotas de IVA de 108.302 euros, pagados en dos cheques e ingresados a la cuenta bancaria del acusado de 47 años. Inmediatamente, retiró 108.000 euros en efectivo. Se desconoce el paradero de ese dinero.