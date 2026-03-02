Detenidos por chantajear con un vídeo sexual a un menor de 15 años en Onda

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a dos personas por su presunta implicación en varios delitos de sextorsión cometidos a través de redes sociales, entre ellos el caso de un menor de 15 años en la provincia de Castellón. La investigación ha permitido además esclarecer otros hechos similares ocurridos en distintos puntos del territorio nacional.

La operación se inició en mayo del pasado año, tras la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Onda. Los padres de un menor alertaron de que su hijo estaba siendo chantajeado después de haber sido contactado en redes sociales por un perfil que simulaba ser el de una joven.

Tras ganarse su confianza, la supuesta chica consiguió que el menor le enviara un vídeo de carácter íntimo, material que posteriormente utilizó para exigirle dinero bajo la amenaza de difundirlo entre sus contactos.

Origen de las cuentas

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a realizar una serie de gestiones investigativas hasta llegar al origen de las cuentas utilizadas. Las pesquisas revelaron que los perfiles desde los que se cometían los chantajes habían sido creados en Costa de Marfil, mientras que las cuentas bancarias empleadas para recibir los pagos eran gestionadas desde España por los ahora detenidos.

El dinero obtenido era posteriormente transferido, en su mayor parte, a destinos internacionales, principalmente Mauritania y Mali, lo que evidenciaba una estructura organizada para canalizar los beneficios ilícitos.

Las gestiones practicadas permitieron vincular a los presuntos autores con otros dos episodios de características similares ocurridos en Ubrique (Cádiz) y Pola de Laviana (Asturias), en estos casos con víctimas mayores de edad.

Detenidos en Toledo

Los dos detenidos fueron localizados y arrestados en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra como presuntos autores de tres delitos de extorsión. Tras su detención, fueron puestos a disposición judicial.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana, y las diligencias han sido remitidas al juzgado competente de Nules. La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en el uso de redes sociales y denunciar de inmediato cualquier intento de chantaje o extorsión digital.