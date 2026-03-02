Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba

Un tribunal de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará este mes si hubo delitos de falsedad documental y estafa continuada en las actuaciones de una abogada y administrativa de una empresa de la provincia. La Fiscalía Provincial acusa a esta mujer de apropiarse de un total de 57.757 euros.

Así lo hizo, según la Fiscalía castellonense, después de modificar mes a mes la nómina de uno de los trabajadores de la compañía a la que prestaba servicios en calidad de asesoramiento legal. Ella confeccionaba las nóminas de toda la plantilla y contaba con la plena confianza de la gerencia para calcular el sueldo que correspondía mensualmente a cada empleado.

Entre 2018 y 2021

Sin embargo, según la Fiscalía, «traicionando la confianza de la empresa y con claro ánimo de lucro», empezó a morder las nóminas de un trabajador entre 2018 y 2021. También aplicó el mismo modus operandi supuestamente con otro empleado, aunque en este segundo caso el perjudicado solo vio su nómina disminuida en el mes de febrero de 2020.

El Ministerio Público considera que el procedimiento que utilizaba la acusada, de nacionalidad española, era entregar primero un documento con el importe total que la empresa debía pagar en nóminas mensuales. Luego, la procesada presuntamente se valía de la posición que ostentaba dentro del organigrama de la empresa para acceder a la aplicación informática donde se realizaban los cálculos.

En ellos, modificaba las cantidades sin que nadie lo supiera y lo «desviaba» , de acuerdo con la Fiscalía, a su favor, aunque es el turno ahora del Ministerio Público de demostrar todo ello.

«Lo anterior lo conseguía la acusada mediante la manipulación del documento que ella misma remitía a la entidad bancaria indicando el nombre del trabajador, el importe de la nómina y el número de cuenta a ingresar, modificando entonces el importe de la nómina del trabajador y añadiendo una transferencia nueva a su favor, a una cuenta de su titularidad, por la diferencia del importe real de la nómina del trabajador y el que había fijado en el documento enviado a gerencia», explica el fiscal encargado de este caso ocurrido en Castellón en su escrito de acusación previo al juicio.

Reclama la empresa

Es la empresa la que reclama el importe total que supuestamente estafó su trabajadora, esos 57.757 euros.

También se prevé que se le reclame otra cantidad que vaya directamente a los trabajadores cuya nómina se vio menguada. Además, por supuesto, podría llegar a pasar seis años entre rejas si se la declara culpable de los delitos.