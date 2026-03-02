Rescatan en Artana a un hombre tras caer desde tres metros de altura

Un hombre de 59 años de edad ha sufrido una caída esta mañana desde tres metros de altura en una zona agrícola de Artana.

Según han informado desde el Consorcio, sobre las 9.35 horas el hombre estaba trabajando en un huerto de su propiedad, realizando labores de limpieza cuando se ha precipitado por una pared que separaba distintos niveles de la zona. Han sido unos tres metros de caída que le han provocado lesiones en una pierna.

El emplazamiento donde ha ocurrido la caída, en principio, era accesible con vehículo, lo que ha facilitado las maniobras de acceso de los vehículos sanitarios y del camión de bomberos.

El hombre ha sido asistido por equipo médico de atención primaria y de soporte vital básico. Posteriormente, ha sido trasladado en la unidad SVB al Hospital La Plana de Vila-real por posible fractura de tibia y peroné.