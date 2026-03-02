Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios comercio CastellónEmprendedor CastellónJuicio abogada CastellónTiempo en CastellónPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Rescatan en Artana a un hombre tras caer desde tres metros de altura

El varón, de 59 años, trabajaba en un huerto de su propiedad

Los sanitarios han actuado en el rescate del hombre caído en Artana.

Los sanitarios han actuado en el rescate del hombre caído en Artana. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Un hombre de 59 años de edad ha sufrido una caída esta mañana desde tres metros de altura en una zona agrícola de Artana.

Según han informado desde el Consorcio, sobre las 9.35 horas el hombre estaba trabajando en un huerto de su propiedad, realizando labores de limpieza cuando se ha precipitado por una pared que separaba distintos niveles de la zona. Han sido unos tres metros de caída que le han provocado lesiones en una pierna.

El emplazamiento donde ha ocurrido la caída, en principio, era accesible con vehículo, lo que ha facilitado las maniobras de acceso de los vehículos sanitarios y del camión de bomberos.

Noticias relacionadas y más

El hombre ha sido asistido por equipo médico de atención primaria y de soporte vital básico. Posteriormente, ha sido trasladado en la unidad SVB al Hospital La Plana de Vila-real por posible fractura de tibia y peroné.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
  2. La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
  3. La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
  4. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  5. La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
  6. Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
  7. El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años
  8. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas

Rebajan de 23 a 15 años la condena al acusado de matar y robar a una jubilada en el crimen de la Cochera del Grau de Castelló

Rebajan de 23 a 15 años la condena al acusado de matar y robar a una jubilada en el crimen de la Cochera del Grau de Castelló

Albares: “Queremos democracia, libertad y derechos para el pueblo iraní, pero esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”

D. Juan Aniceto González

D. Juan Aniceto González

Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

Del asistente para trámites al lenguaje más claro: la Diputación de Castellón apuesta por la IA

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases

Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases
Tracking Pixel Contents