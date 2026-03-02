Rescatan en Artana a un hombre tras caer desde tres metros de altura
El varón, de 59 años, trabajaba en un huerto de su propiedad
Un hombre de 59 años de edad ha sufrido una caída esta mañana desde tres metros de altura en una zona agrícola de Artana.
Según han informado desde el Consorcio, sobre las 9.35 horas el hombre estaba trabajando en un huerto de su propiedad, realizando labores de limpieza cuando se ha precipitado por una pared que separaba distintos niveles de la zona. Han sido unos tres metros de caída que le han provocado lesiones en una pierna.
El emplazamiento donde ha ocurrido la caída, en principio, era accesible con vehículo, lo que ha facilitado las maniobras de acceso de los vehículos sanitarios y del camión de bomberos.
El hombre ha sido asistido por equipo médico de atención primaria y de soporte vital básico. Posteriormente, ha sido trasladado en la unidad SVB al Hospital La Plana de Vila-real por posible fractura de tibia y peroné.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas