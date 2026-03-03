Un coche se incendia en Benicàssim tras un accidente
El siniestro tuvo lugar en la AP-7
Bomberos del parque de la Plana Alta tuvieron que intervenir a última hora de la noche de ayer para extinguir el incendio de un vehículo en la AP-7, a la altura de Benicàssim.
El aviso del siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 419 de la autopista, llegó a las 22.10 horas. El coche se había quedado tumbado sobre la cuneta y en el momento de iniciarse el fuego no había ninguna persona en su interior.
El Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) desplazó efectivos hasta la zona y se encargó de atender a un hombre de 48 años por traumatismo craneoencefálico que fue trasladado en SVB al Hospital General de Castellón.
El incendio fue extinguido por los bomberos, logrando que no es expandiera por el entorno.
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- ¡Le cae una sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!