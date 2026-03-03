Un coche se incendia en Benicàssim tras un accidente

Bomberos del parque de la Plana Alta tuvieron que intervenir a última hora de la noche de ayer para extinguir el incendio de un vehículo en la AP-7, a la altura de Benicàssim.

El aviso del siniestro, que tuvo lugar en el kilómetro 419 de la autopista, llegó a las 22.10 horas. El coche se había quedado tumbado sobre la cuneta y en el momento de iniciarse el fuego no había ninguna persona en su interior.

El Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) desplazó efectivos hasta la zona y se encargó de atender a un hombre de 48 años por traumatismo craneoencefálico que fue trasladado en SVB al Hospital General de Castellón.

El incendio fue extinguido por los bomberos, logrando que no es expandiera por el entorno.