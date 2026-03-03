Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reina Letizia CastellónBorrasca ReginaPesticidas prohibidos cítricosJuicio abuso sexual CastellónMuere Pepe MeseguerPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente en un camino forestal de la Vall d'Uixó

El conductor transitaba por el camino que lleva a la Font de l'Anoueret

Una imagen de archivo de un accidente de tráfico en el término de la Vall d'Uixó.

Una imagen de archivo de un accidente de tráfico en el término de la Vall d'Uixó. / Mònica Mira

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

Un hombre ha sufrido heridas después de estar implicado en un accidente de tráfico que se ha producido sobre las 19.30 horas de este martes en un camino forestal de la Vall d'Uixó. Una dotación del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha desplazado hasta el lugar para actuar en este suceso.

Según explicaron desde el Consorcio, el conductor del vehículo habría caído por un terraplén cuando transitaba por el camino que lleva a la Font de l’Anoueret en el término municipal de la Vall.

Una ambulancia se ha ocupado de las primeras atenciones del accidente y, en estos momentos, valora su estado para desplazarlo hasta un centro hospitalario.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas y más

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents