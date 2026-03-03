Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente en un camino forestal de la Vall d'Uixó
El conductor transitaba por el camino que lleva a la Font de l'Anoueret
Un hombre ha sufrido heridas después de estar implicado en un accidente de tráfico que se ha producido sobre las 19.30 horas de este martes en un camino forestal de la Vall d'Uixó. Una dotación del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha desplazado hasta el lugar para actuar en este suceso.
Según explicaron desde el Consorcio, el conductor del vehículo habría caído por un terraplén cuando transitaba por el camino que lleva a la Font de l’Anoueret en el término municipal de la Vall.
Una ambulancia se ha ocupado de las primeras atenciones del accidente y, en estos momentos, valora su estado para desplazarlo hasta un centro hospitalario.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón