Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente en un camino forestal de la Vall d'Uixó

Un hombre ha sufrido heridas después de estar implicado en un accidente de tráfico que se ha producido sobre las 19.30 horas de este martes en un camino forestal de la Vall d'Uixó. Una dotación del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha desplazado hasta el lugar para actuar en este suceso.

Según explicaron desde el Consorcio, el conductor del vehículo habría caído por un terraplén cuando transitaba por el camino que lleva a la Font de l’Anoueret en el término municipal de la Vall.

Una ambulancia se ha ocupado de las primeras atenciones del accidente y, en estos momentos, valora su estado para desplazarlo hasta un centro hospitalario.

